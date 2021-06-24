У квитанціях за червень з'явиться "окремий рядок з рекомендованим авансовим платежем за опалення".
Дивися повний текст Авансовий платіж за опалення. Чи вдасться заощадити на комуналці в нових платіжках.
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 20:59
Авансовий платіж за опалення. Чи вдасться заощадити на...
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Дивися повний текст Авансовий платіж за опалення. Чи вдасться заощадити на комуналці в нових платіжках.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 23:43
Браво! Наступним кроком буде: "споживач вже ці гроші не витратить на їжу, одяг, ліки, а заплатить за тепло".
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