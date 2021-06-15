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Чинники, котрі впливають
на формування ціни на землю

Чинники, котрі впливають на формування ціни на землю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 22:23

Чинники, котрі впливають на формування ціни на землю

Пропонуємо до обговорення:
В кожній окремій області ціна на землю буде нерівномірною.

Дивися повний текст Чинники, котрі впливають на формування ціни на землю.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 22:24

10 тыс.$ - вот экономически обоснованная минимальная цена за гектар
alex7gk
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