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Літаючий гоночний електрокар
пройшов перший тест-драйв...

Літаючий гоночний електрокар пройшов перший тест-драйв...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 07:29

Літаючий гоночний електрокар пройшов перший тест-драйв...

Пропонуємо до обговорення:
Літаючий гоночний електромобіль Alauda Mk3 з серії Airspeeder пройшов перші безпілотні випробувальні польоти в південній Австралії.

Дивися повний текст Літаючий гоночний електрокар пройшов перший тест-драйв (відео).
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 07:29

Задолбали уже со своей летающей фигни!
pleshko78_zp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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