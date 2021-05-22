Літаючий гоночний електромобіль Alauda Mk3 з серії Airspeeder пройшов перші безпілотні випробувальні польоти в південній Австралії.
Дивися повний текст Літаючий гоночний електрокар пройшов перший тест-драйв (відео).
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Додано: Суб 10 лип, 2021 07:29
Літаючий гоночний електрокар пройшов перший тест-драйв...
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Дивися повний текст Літаючий гоночний електрокар пройшов перший тест-драйв (відео).
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