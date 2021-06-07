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COVID-сертифікат дозволятиме
користуватися певними...

COVID-сертифікат дозволятиме користуватися певними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 08:28

COVID-сертифікат дозволятиме користуватися певними...

Пропонуємо до обговорення:
COVID-сертифікати українці зможуть використовувати під час жорстких карантинів.

Дивися повний текст COVID-сертифікат дозволятиме користуватися певними послугами під час локдаунів, - МОЗ.
R2
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Зайдет нормально.Только самих букв в латинском алфавите хватит еще лет на 25,а если еще цифры подключить,на пару сотен лет, возможность ходить на работу и тому подобное.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 09:46

Разделение на правильных и не правильных.
Головы мерять будем?
Вакцинированным можно приказать, покорить. Те кто нет хочет уколоться, показывает свой характер и непокорство.
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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