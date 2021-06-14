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SpaceX Ілона Маска встановить
перший рекламний щит у космосі

SpaceX Ілона Маска встановить перший рекламний щит у космосі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 09:37

SpaceX Ілона Маска встановить перший рекламний щит у космосі

Пропонуємо до обговорення:
Ракета SpaceX Falcon 9 стане провідником космічної реклами.

Дивися повний текст SpaceX Ілона Маска встановить перший рекламний щит у космосі.
R2
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мало космического мусора?
ruslan42212
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