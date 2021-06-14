|
|
SpaceX Ілона Маска встановить перший рекламний щит у космосі
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 10 лип, 2021 09:37
Пропонуємо до обговорення:
Ракета SpaceX Falcon 9 стане провідником космічної реклами.
Дивися повний текст SpaceX Ілона Маска встановить перший рекламний щит у космосі
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94446
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 10 лип, 2021 09:38
мало космического мусора?
-
ruslan42212
-
-
- Повідомлень: 250
- З нами з: 14.11.18
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему