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Українцям у Польщі обіцяють
до $5 тисяч на місяць:...

Українцям у Польщі обіцяють до $5 тисяч на місяць:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 09:51

Українцям у Польщі обіцяють до $5 тисяч на місяць:...

Пропонуємо до обговорення:
Польща на третину збільшила кількість вакансій для українських заробітчан.

Дивися повний текст Українцям у Польщі обіцяють до $5 тисяч на місяць: найбільш затребувані спеціальності.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 09:51

Чому ніде не написано, що на правах реклами?
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 09:56

Уже был этот высер с неделю назад. И обсудили, что 500 - это тоже до 5000
summacut
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 10:15

«Срочно требуются плиточники, зарплата от 12 до 16 евро в час чистыми и выше. Рабочий день 10−11 часов», — говорится в объявлении.

5000/16/11 = 28,4 дня, ага, в Польше, 5к евро.
wild2006
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 10:33

Re: Українцям у Польщі обіцяють до $5 тисяч на місяць:...

Треба полякам скинути, хай повертаються з Бундесів.
unicdima
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