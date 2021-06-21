Польща на третину збільшила кількість вакансій для українських заробітчан.
Дивися повний текст Українцям у Польщі обіцяють до $5 тисяч на місяць: найбільш затребувані спеціальності.
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Додано: Суб 10 лип, 2021 09:51
Українцям у Польщі обіцяють до $5 тисяч на місяць:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям у Польщі обіцяють до $5 тисяч на місяць: найбільш затребувані спеціальності.
Додано: Суб 10 лип, 2021 09:56
Уже был этот высер с неделю назад. И обсудили, что 500 - это тоже до 5000
Додано: Суб 10 лип, 2021 10:15
«Срочно требуются плиточники, зарплата от 12 до 16 евро в час чистыми и выше. Рабочий день 10−11 часов», — говорится в объявлении.
5000/16/11 = 28,4 дня, ага, в Польше, 5к евро.
Додано: Суб 10 лип, 2021 10:33
Re: Українцям у Польщі обіцяють до $5 тисяч на місяць:...
Треба полякам скинути, хай повертаються з Бундесів.
Додано: Суб 10 лип, 2021 13:27
unicdima , треба бундесам скинути. Бо вони більше до Швейцарії та Нідерландів їдуть.
В наступній статті буде - в Кийові пропонують до 10к евро. Треба працювати 24 год. 30 днів в місяць.
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