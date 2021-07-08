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Україна за місяць збільшила
імпорт газу в 11 разів

Україна за місяць збільшила імпорт газу в 11 разів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 14:30

Україна за місяць збільшила імпорт газу в 11 разів

Пропонуємо до обговорення:
У червні 2021 року обсяг транспортування газу з ЄС в Україну склав майже 90,25 млн кубометрів, що в 11 разів перевищує обсяги травня.

Дивися повний текст Україна за місяць збільшила імпорт газу в 11 разів.
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