Лише близько 10% всіх ріелторів в Україні працюють в правовому полі і платять податки.
Дивися повний текст Ціни на квартири піднімуть слідом за подорожчанням ріелторських послуг.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 10 лип, 2021 15:26
Ціни на квартири піднімуть слідом за подорожчанням...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на квартири піднімуть слідом за подорожчанням ріелторських послуг.
Додано: Суб 10 лип, 2021 15:26
Все правильно з точки зору криворізької школи економіки - дерти з пересічних по максимуму, відволікати увагу дешевими піар новинами про мільярд посаджених дерев та сотні тисяч доріг і у всьому поганому звинувачувати бариг-мародьорів!
Тобі личить моє кохання...
Додано: Суб 10 лип, 2021 15:45
Риелторы не нужны как прослойка (договор можно скачать в инете, реестры открыты и так) для большинства сделок.
ФБ страничка для поиска квартир без риелторов:
Додано: Суб 10 лип, 2021 16:25
maxprofit
Бажаєте коментувати по темі уважно читайте постанови,а постійне "взагалі" лайно вже не цікаво і дістало.Уточнюю не є прихильник влади,але чесно задовбали.
Додано: Суб 10 лип, 2021 16:43
Re: Ціни на квартири піднімуть слідом за подорожчанням...
Вообще не вижу какой либо взаимосвязи между ценами на квартиры - и платой некоторых участников рынка за услуги этих мошенников.
Додано: Суб 10 лип, 2021 17:09
Re: Ціни на квартири піднімуть слідом за подорожчанням...
Эта страничка создана риелторами как раз
Додано: Суб 10 лип, 2021 17:35
Кто то очень сильно раздувает пузырь на рынке недвижимости. Статьи о повышении цен, печатают через день.
Додано: Суб 10 лип, 2021 18:00
Re: Ціни на квартири піднімуть слідом за подорожчанням...
Золотые слова. Лучше бакс хомячить
Додано: Суб 10 лип, 2021 18:08
Тоже замечал неадекватность предложений с этой страницы.
Додано: Суб 10 лип, 2021 18:43
Совершенно верно! Трещит уже этот пузырь, а значит в ближайшее время лопнет. Когда все вокруг кричат: "Покупай-покупай, будеттокадорожать!!!", значит надо немного подождать и взять в разы дешевле : )
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