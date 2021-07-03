RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ціни на квартири піднімуть
слідом за подорожчанням...

Ціни на квартири піднімуть слідом за подорожчанням...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 18:48

Re: Ціни на квартири піднімуть слідом за подорожчанням...

Forum написав:
  122kiev написав:Кто то очень сильно раздувает пузырь на рынке недвижимости. Статьи о повышении цен, печатают через день.

Совершенно верно! Трещит уже этот пузырь, а значит в ближайшее время лопнет. Когда все вокруг кричат: "Покупай-покупай, будеттокадорожать!!!", значит надо немного подождать и взять в разы дешевле : )
Давно ждёте?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29432
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1242 раз.
Подякували: 7153 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 19:19

  Faceless написав:
Forum написав:
  122kiev написав:Кто то очень сильно раздувает пузырь на рынке недвижимости. Статьи о повышении цен, печатают через день.

Совершенно верно! Трещит уже этот пузырь, а значит в ближайшее время лопнет. Когда все вокруг кричат: "Покупай-покупай, будеттокадорожать!!!", значит надо немного подождать и взять в разы дешевле : )
Давно ждёте?

То что стоило в 2015-м 27 сейчас стоит 45-50 и это без учета нового закона. С какого перепугу так сильно поднялась цена? Из одного железа сделано?
Патаму шо берут. Патаму шо сахар и олия дороже чем в Европе. Бред, не правда ли?
Надо перестать брать и пузырь сдуется
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3710
З нами з: 15.02.11
Подякував: 39 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 19:49

Re: Ціни на квартири піднімуть слідом за подорожчанням...

p_a_l написав:
  Faceless написав:
Forum написав:[quote="5258861:122kiev"]Кто то очень сильно раздувает пузырь на рынке недвижимости. Статьи о повышении цен, печатают через день.

Совершенно верно! Трещит уже этот пузырь, а значит в ближайшее время лопнет. Когда все вокруг кричат: "Покупай-покупай, будеттокадорожать!!!", значит надо немного подождать и взять в разы дешевле : )
Давно ждёте?

То что стоило в 2015-м 27 сейчас стоит 45-50 и это без учета нового закона. С какого перепугу так сильно поднялась цена? Из одного железа сделано?
Патаму шо берут. Патаму шо сахар и олия дороже чем в Европе. Бред, не правда ли?
Надо перестать брать и пузырь сдуется[/quote] Так кто берет то, рептилоиды? Может и жрать перестать, чтобы еда подешевела?
Цены во всем мире растут, зарплаты тоже.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29432
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1242 раз.
Подякували: 7153 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 31 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чинники, котрі впливають на формування ціни на землю
R2 » П'ят 09 лип, 2021 22:23
1 120
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лип, 2021 22:24
alex7gk
Ціни на житло в Україні підскочать в 2 рази –...
R2 » Суб 03 лип, 2021 15:07
8 1094
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лип, 2021 11:10
777444
Компанія ДТЕК навмисно обвалила ціни на електроенергію -... 1, 2
R2 » Суб 03 лип, 2021 21:01
19 1841
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 04:57
Shaman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9939)
10.07.2021 21:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.