Давно ждёте?Forum написав:
Совершенно верно! Трещит уже этот пузырь, а значит в ближайшее время лопнет. Когда все вокруг кричат: "Покупай-покупай, будеттокадорожать!!!", значит надо немного подождать и взять в разы дешевле : )
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Додано: Суб 10 лип, 2021 18:48
Re: Ціни на квартири піднімуть слідом за подорожчанням...
Давно ждёте?
Додано: Суб 10 лип, 2021 19:19
То что стоило в 2015-м 27 сейчас стоит 45-50 и это без учета нового закона. С какого перепугу так сильно поднялась цена? Из одного железа сделано?
Патаму шо берут. Патаму шо сахар и олия дороже чем в Европе. Бред, не правда ли?
Надо перестать брать и пузырь сдуется
Додано: Суб 10 лип, 2021 19:49
Re: Ціни на квартири піднімуть слідом за подорожчанням...
То что стоило в 2015-м 27 сейчас стоит 45-50 и это без учета нового закона. С какого перепугу так сильно поднялась цена? Из одного железа сделано?
Патаму шо берут. Патаму шо сахар и олия дороже чем в Европе. Бред, не правда ли?
Надо перестать брать и пузырь сдуется[/quote] Так кто берет то, рептилоиды? Может и жрать перестать, чтобы еда подешевела?
Цены во всем мире растут, зарплаты тоже.
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