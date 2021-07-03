Давно ждёте?Forum написав:
Совершенно верно! Трещит уже этот пузырь, а значит в ближайшее время лопнет. Когда все вокруг кричат: "Покупай-покупай, будеттокадорожать!!!", значит надо немного подождать и взять в разы дешевле : )
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Додано: Суб 10 лип, 2021 18:48
Re: Ціни на квартири піднімуть слідом за подорожчанням...
Давно ждёте?
Додано: Суб 10 лип, 2021 19:19
То что стоило в 2015-м 27 сейчас стоит 45-50 и это без учета нового закона. С какого перепугу так сильно поднялась цена? Из одного железа сделано?
Патаму шо берут. Патаму шо сахар и олия дороже чем в Европе. Бред, не правда ли?
Надо перестать брать и пузырь сдуется
Додано: Суб 10 лип, 2021 19:49
Re: Ціни на квартири піднімуть слідом за подорожчанням...
То что стоило в 2015-м 27 сейчас стоит 45-50 и это без учета нового закона. С какого перепугу так сильно поднялась цена? Из одного железа сделано?
Патаму шо берут. Патаму шо сахар и олия дороже чем в Европе. Бред, не правда ли?
Надо перестать брать и пузырь сдуется[/quote] Так кто берет то, рептилоиды? Может и жрать перестать, чтобы еда подешевела?
Цены во всем мире растут, зарплаты тоже.
Додано: Суб 10 лип, 2021 21:52
Ставки на депо смешные, инвест рынок слаб, ипотека относительно подешевела. Народ повалил инвестировать в бетон в надежде вложиться и заработать на перепродаже с учётом роста цен или на сдаче в аренду. Но тут главное как и во всём скинуть на пике цен.
Додано: Суб 10 лип, 2021 22:06
Недвижен дорожает потому что дорожает сырье рабочая сила, а вот какая связь между тем , что риэлторы должны работать в правовом поле и ценой на недвижен непонятна. В статье написано ,что 10 % являются сертифицированный специалистами и подразумевается ,что с налогообложением у них все в порядке , а значит если все перейдут в правовое поле всем нужно будет платить налоги, так же как и вышеуказанные 10%
Додано: Суб 10 лип, 2021 22:45
т.е. 5 % от стоимости недвижимости это мало за услуги??? и это при том что зачастую работа заключается в размещении объявления на ОЛХе, а потом на встрече мычат что -то про объект невразумительное. упыри...
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