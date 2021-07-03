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Ціни на квартири піднімуть
слідом за подорожчанням...

Ціни на квартири піднімуть слідом за подорожчанням...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 18:48

Re: Ціни на квартири піднімуть слідом за подорожчанням...

Forum написав:
  122kiev написав:Кто то очень сильно раздувает пузырь на рынке недвижимости. Статьи о повышении цен, печатают через день.

Совершенно верно! Трещит уже этот пузырь, а значит в ближайшее время лопнет. Когда все вокруг кричат: "Покупай-покупай, будеттокадорожать!!!", значит надо немного подождать и взять в разы дешевле : )
Давно ждёте?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 19:19

  Faceless написав:
Forum написав:
  122kiev написав:Кто то очень сильно раздувает пузырь на рынке недвижимости. Статьи о повышении цен, печатают через день.

Совершенно верно! Трещит уже этот пузырь, а значит в ближайшее время лопнет. Когда все вокруг кричат: "Покупай-покупай, будеттокадорожать!!!", значит надо немного подождать и взять в разы дешевле : )
Давно ждёте?

То что стоило в 2015-м 27 сейчас стоит 45-50 и это без учета нового закона. С какого перепугу так сильно поднялась цена? Из одного железа сделано?
Патаму шо берут. Патаму шо сахар и олия дороже чем в Европе. Бред, не правда ли?
Надо перестать брать и пузырь сдуется
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 19:49

Re: Ціни на квартири піднімуть слідом за подорожчанням...

p_a_l написав:
  Faceless написав:
Forum написав:[quote="5258861:122kiev"]Кто то очень сильно раздувает пузырь на рынке недвижимости. Статьи о повышении цен, печатают через день.

Совершенно верно! Трещит уже этот пузырь, а значит в ближайшее время лопнет. Когда все вокруг кричат: "Покупай-покупай, будеттокадорожать!!!", значит надо немного подождать и взять в разы дешевле : )
Давно ждёте?

То что стоило в 2015-м 27 сейчас стоит 45-50 и это без учета нового закона. С какого перепугу так сильно поднялась цена? Из одного железа сделано?
Патаму шо берут. Патаму шо сахар и олия дороже чем в Европе. Бред, не правда ли?
Надо перестать брать и пузырь сдуется[/quote] Так кто берет то, рептилоиды? Может и жрать перестать, чтобы еда подешевела?
Цены во всем мире растут, зарплаты тоже.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 21:52

Ставки на депо смешные, инвест рынок слаб, ипотека относительно подешевела. Народ повалил инвестировать в бетон в надежде вложиться и заработать на перепродаже с учётом роста цен или на сдаче в аренду. Но тут главное как и во всём скинуть на пике цен.
rapyd777
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 22:06

Недвижен дорожает потому что дорожает сырье рабочая сила, а вот какая связь между тем , что риэлторы должны работать в правовом поле и ценой на недвижен непонятна. В статье написано ,что 10 % являются сертифицированный специалистами и подразумевается ,что с налогообложением у них все в порядке , а значит если все перейдут в правовое поле всем нужно будет платить налоги, так же как и вышеуказанные 10%
chitatel
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 22:45

т.е. 5 % от стоимости недвижимости это мало за услуги??? и это при том что зачастую работа заключается в размещении объявления на ОЛХе, а потом на встрече мычат что -то про объект невразумительное. упыри...
ruslan42212
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