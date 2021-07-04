|
|
Кожен українець має право на землю, але на всіх її не...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 10 лип, 2021 18:58
Пропонуємо до обговорення:
Хоча за законом кожен українець має право отримати земельний наділ тієї чи іншої категорії, на ділі держава не в змозі забезпечити це право, тому що землі на всіх банально не вистачить.
Дивися повний текст Кожен українець має право на землю, але на всіх її не вистачить – чиновник
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94449
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 10 лип, 2021 19:00
На всех вообще ничего не хватает ни газа ни нефти и прочих полезных ископаемых.Всё уже давно поделено без нас.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 2345
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 604 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 31 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор