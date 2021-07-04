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Кожен українець має право на
землю, але на всіх її не...

Кожен українець має право на землю, але на всіх її не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 18:58

Кожен українець має право на землю, але на всіх її не...

Пропонуємо до обговорення:
Хоча за законом кожен українець має право отримати земельний наділ тієї чи іншої категорії, на ділі держава не в змозі забезпечити це право, тому що землі на всіх банально не вистачить.

Дивися повний текст Кожен українець має право на землю, але на всіх її не вистачить – чиновник.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 19:00

На всех вообще ничего не хватает ни газа ни нефти и прочих полезных ископаемых.Всё уже давно поделено без нас.
sena_2008atp
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