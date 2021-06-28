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На світовому ринку смарт-динаміків очікується стійке...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 лип, 2021 10:14
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Counterpoint Technology Market Research оприлюднила прогноз по світовому ринку розумних динаміків: аналітики вважають, що в найближчі роки галузь буде демонструвати стабільне зростання.
Дивися повний текст На світовому ринку смарт-динаміків очікується стійке зростання до 2025 року
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Додано: Нед 11 лип, 2021 10:14
Черговий гаджет для дебілів. Про якість звуку навіть не згадується.
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