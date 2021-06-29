Компанія Google вирішила припинити випускати оновлення Google Play Services для старих смартфонів і планшетів на одній з версій Android.
Дивися повний текст Старі смартфони на Android перестануть оновлюватися — Google.
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Додано: Нед 11 лип, 2021 10:44
Старі смартфони на Android перестануть оновлюватися — Google
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Дивися повний текст Старі смартфони на Android перестануть оновлюватися — Google.
Додано: Нед 11 лип, 2021 10:44
Нарешті! скасували марний сервіс. Вже кілька років гуглівські оновлення де-факто не працювали на старому залізі, але жадібність застила очі Сірожі Бріну. Аби старий гаджет працював нормально, треба повернутися на заводські найпримітивніші налаштування, знести непотріб, заборонити усі оновлення, а необхідні додатки шукати і ставити у форматі apk. Без непотрібного мотлоху старе залізо працюватиме до фізичної смерті. Звісно, без повноцінного бравзера, бо більшість сайтів вимагають шифрування, яке підтримують лише важкі сучасні бравзери.
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