Частина українських пенсіонерів можуть розраховувати на отримання пенсій, які в три рази що перевищують середню пенсію по Україні.
Дивися повний текст Хто з українців може розраховувати на пенсію в 10 тисяч гривень: формула розрахунку.
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Додано: Нед 11 лип, 2021 10:49
Хто з українців може розраховувати на пенсію в 10 тисяч...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто з українців може розраховувати на пенсію в 10 тисяч гривень: формула розрахунку.
Додано: Нед 11 лип, 2021 10:49
Это не все пропало. Это просто Победа.
На пенсию в 10 штук могут рассчитывать те у кого совести нет.
Попробуйте доказать обратное.
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