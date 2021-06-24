В Україні ставлять за мету долучити небанківський ринок до системи гарантування вкладів.
Дивися повний текст ФГВФО гарантуватиме вклади у небанківських установах.
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Додано: Нед 11 лип, 2021 11:40
ФГВФО гарантуватиме вклади у небанківських установах
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Дивися повний текст ФГВФО гарантуватиме вклади у небанківських установах.
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