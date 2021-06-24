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ФГВФО гарантуватиме вклади
у небанківських установах

ФГВФО гарантуватиме вклади у небанківських установах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 лип, 2021 11:40

ФГВФО гарантуватиме вклади у небанківських установах

Пропонуємо до обговорення:
В Україні ставлять за мету долучити небанківський ринок до системи гарантування вкладів.

Дивися повний текст ФГВФО гарантуватиме вклади у небанківських установах.
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