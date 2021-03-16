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Виробник віскі допоможе
компанії Bentley досягти...

Виробник віскі допоможе компанії Bentley досягти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 лип, 2021 13:49

Виробник віскі допоможе компанії Bentley досягти...

Пропонуємо до обговорення:
Bentley, як і більшість сучасних автовиробників, шукає способи виглядати більш екологічно чистим. З цією метою компанія прагне стати найбільш екологічно чистим виробником автомобілів люкс-класу в світі, а серед способів її досягнення Bentley готова на самі незвичайні колаборація. Наприклад - з виробником шотландського віскі The Macallan.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 лип, 2021 13:49

отличный заголовок статьи и не более.
asdrud2016
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Модератори: Ірина_, Модератор

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