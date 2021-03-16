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Виробник віскі допоможе компанії Bentley досягти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 лип, 2021 13:49
Пропонуємо до обговорення:
Bentley, як і більшість сучасних автовиробників, шукає способи виглядати більш екологічно чистим. З цією метою компанія прагне стати найбільш екологічно чистим виробником автомобілів люкс-класу в світі, а серед способів її досягнення Bentley готова на самі незвичайні колаборація. Наприклад - з виробником шотландського віскі The Macallan.
Дивися повний текст Виробник віскі допоможе компанії Bentley досягти вуглецевої нейтральності
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Додано: Нед 11 лип, 2021 13:49
отличный заголовок статьи и не более.
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