|
|
До 80 тисяч гривень на місяць: найбільш високооплачувані...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 лип, 2021 14:27
Пропонуємо до обговорення:
Українські фахівці, що працюють в області програмування можуть розраховувати те, що їх реальна зарплата буде істотно вище за середню зарплату по Україні.
Дивися повний текст До 80 тисяч гривень на місяць: найбільш високооплачувані спеціальності в Україні
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94454
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 11 лип, 2021 14:27
реклама Ruby ?
мертвий язик
-
sopkotomhu
-
-
- Повідомлень: 308
- З нами з: 27.05.14
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 лип, 2021 14:32
В Нефтегазе тоже нехило платят.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6696
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 591 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: malkone
і 9 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор