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До 80 тисяч гривень на місяць:
найбільш високооплачувані...

До 80 тисяч гривень на місяць: найбільш високооплачувані...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 лип, 2021 14:27

До 80 тисяч гривень на місяць: найбільш високооплачувані...

Пропонуємо до обговорення:
Українські фахівці, що працюють в області програмування можуть розраховувати те, що їх реальна зарплата буде істотно вище за середню зарплату по Україні.

Дивися повний текст До 80 тисяч гривень на місяць: найбільш високооплачувані спеціальності в Україні.
R2
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