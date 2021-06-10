|
|
За 2 роки попит на кваліфікованих IT-фахівців зріс удвічі
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 лип, 2021 18:52
Пропонуємо до обговорення:
За 2 роки попит на IT-фахівців з досвідом роботи від 5 років зріс удвічі.
Дивися повний текст За 2 роки попит на кваліфікованих IT-фахівців зріс удвічі
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94455
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 11 лип, 2021 18:52
то в нас IT це офіційно тільки розробники? все решта то не ІТ...
-
Tamagoch
-
-
- Повідомлень: 3158
- З нами з: 03.02.13
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 329 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 11 лип, 2021 18:56
усі решта - на підтанцовці (а-ля поічники в депутанів)
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 11559
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 880 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор