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За 2 роки попит на кваліфікованих
IT-фахівців зріс удвічі

За 2 роки попит на кваліфікованих IT-фахівців зріс удвічі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 лип, 2021 18:52

За 2 роки попит на кваліфікованих IT-фахівців зріс удвічі

Пропонуємо до обговорення:
За 2 роки попит на IT-фахівців з досвідом роботи від 5 років зріс удвічі.

Дивися повний текст За 2 роки попит на кваліфікованих IT-фахівців зріс удвічі.
R2
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то в нас IT це офіційно тільки розробники? все решта то не ІТ...
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Нед 11 лип, 2021 18:56

усі решта - на підтанцовці (а-ля поічники в депутанів)
greenozon
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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