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84% українців проти продажу сільгоспземлі іноземцям –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 лип, 2021 20:36
Пропонуємо до обговорення:
Не підтримують продаж землі іноземцям 84,1% опитаних українців.
Дивися повний текст 84% українців проти продажу сільгоспземлі іноземцям – опитування
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Додано: Нед 11 лип, 2021 20:36
Думаю 80% украинцев против рынка земли вообще
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