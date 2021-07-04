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84% українців проти продажу
сільгоспземлі іноземцям –...

84% українців проти продажу сільгоспземлі іноземцям –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 лип, 2021 20:36

84% українців проти продажу сільгоспземлі іноземцям –...

Пропонуємо до обговорення:
Не підтримують продаж землі іноземцям 84,1% опитаних українців.

Дивися повний текст 84% українців проти продажу сільгоспземлі іноземцям – опитування.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 лип, 2021 20:36

Думаю 80% украинцев против рынка земли вообще
alex7gk
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