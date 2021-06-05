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Яків Воронін: криміналізація
контрабанди. Якими доказами...

Яків Воронін: криміналізація контрабанди. Якими доказами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 лип, 2021 21:35

Яків Воронін: криміналізація контрабанди. Якими доказами...

Пропонуємо до обговорення:
З імовірністю 99% товарна контрабанда буде криміналізована.

Дивися повний текст Яків Воронін: криміналізація контрабанди. Якими доказами держава її обгрунтовує.
R2
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