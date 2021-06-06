Банкіри під час карантину пройшли шлях від вимірювання витраченого співробітниками часу до контролю виконання ними поставлених цілей та завдань.
Дивися повний текст Пандемія підвищила ефективність роботи українських банків.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 лип, 2021 07:12
Пандемія підвищила ефективність роботи українських банків
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пандемія підвищила ефективність роботи українських банків.
Додано: Пон 12 лип, 2021 07:12
нам бы ещё тиф, туберкулёз, и.т.д. наши банки были бы лучшие в мире, вот что их стимулирует
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|