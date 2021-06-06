RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Пандемія підвищила ефективність
роботи українських банків

Пандемія підвищила ефективність роботи українських банків
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 07:12

Пандемія підвищила ефективність роботи українських банків

Пропонуємо до обговорення:
Банкіри під час карантину пройшли шлях від вимірювання витраченого співробітниками часу до контролю виконання ними поставлених цілей та завдань.

Дивися повний текст Пандемія підвищила ефективність роботи українських банків.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94458
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 07:12

нам бы ещё тиф, туберкулёз, и.т.д. наши банки были бы лучшие в мире, вот что их стимулирует
велвел
 
Повідомлень: 16
З нами з: 21.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У США 650 банків почнуть пропонувати своїм клієнтам...
R2 » Пон 05 лип, 2021 05:56
1 156
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лип, 2021 05:56
yurii_kruhlov
За рік українських водіїв оштрафували на майже 260...
R2 » Суб 03 лип, 2021 17:03
3 338
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 лип, 2021 21:21
vitaliy_berdinskikh
Польща заманює українських заробітчан разом із сім'ями 1, 2, 3
R2 » Нед 06 чер, 2021 14:18
26 7294
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лип, 2021 18:56
Dear_Sir

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (96083)
12.07.2021 08:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.