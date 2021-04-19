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Голова Держаудитслужби: з
«ковідного фонду» зникли 124...

Голова Держаудитслужби: з «ковідного фонду» зникли 124...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 09:35

Голова Держаудитслужби: з «ковідного фонду» зникли 124...

Пропонуємо до обговорення:
Голова Державної аудиторської служби Геннадій Пліс вважає, що підсумки аудиту "ковідного фонду" не такі сумні, як здається на перший погляд.

Дивися повний текст Голова Держаудитслужби: з «ковідного фонду» зникли 124 млн грн.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 09:35

Это ответ Геннадия?
А украли бандиты переодетые в одежду клоунов?

Где фамилии, разбор схем, дела переданные в суды, посадки виновных, конфискацию и возмещение?

Или все как в анекдоте о двух железных шарах?
Один сломался, второй потерялся?
straponesa
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