Голова Державної аудиторської служби Геннадій Пліс вважає, що підсумки аудиту "ковідного фонду" не такі сумні, як здається на перший погляд.
Дивися повний текст Голова Держаудитслужби: з «ковідного фонду» зникли 124 млн грн.
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Додано: Пон 12 лип, 2021 09:35
Голова Держаудитслужби: з «ковідного фонду» зникли 124...
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Дивися повний текст Голова Держаудитслужби: з «ковідного фонду» зникли 124 млн грн.
Додано: Пон 12 лип, 2021 09:35
Это ответ Геннадия?
А украли бандиты переодетые в одежду клоунов?
Где фамилии, разбор схем, дела переданные в суды, посадки виновных, конфискацию и возмещение?
Или все как в анекдоте о двух железных шарах?
Один сломался, второй потерялся?
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