Старт польоту планувався на 16 годину за київським часом, однак його перенесли на 17:30 через погодні умови.
Дивися повний текст Virgin Galactic здійснила перший «туристичний» суборбітальний політ.
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Додано: Пон 12 лип, 2021 10:39
Virgin Galactic здійснила перший «туристичний»...
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Дивися повний текст Virgin Galactic здійснила перший «туристичний» суборбітальний політ.
Додано: Пон 12 лип, 2021 10:40
"Бренсон був пасажиром у хвостовій частині ракетного літака."
А ви дивились відео-фото? Хвостова частина була без пасажирів, туристи були спереду - в голові літака.
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