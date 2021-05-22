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Virgin Galactic здійснила
перший «туристичний»...

Virgin Galactic здійснила перший «туристичний»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 10:39

Virgin Galactic здійснила перший «туристичний»...

Пропонуємо до обговорення:
Старт польоту планувався на 16 годину за київським часом, однак його перенесли на 17:30 через погодні умови.

Дивися повний текст Virgin Galactic здійснила перший «туристичний» суборбітальний політ.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 10:40

"Бренсон був пасажиром у хвостовій частині ракетного літака."

А ви дивились відео-фото? Хвостова частина була без пасажирів, туристи були спереду - в голові літака.
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