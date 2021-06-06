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Конкуренція між країнами Європи за українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 лип, 2021 11:21
Пропонуємо до обговорення:
З кожним роком конкуренція за трудового мігранта з України між країнами Європи зростатиме. Наразі Польща залишається найпривабливішим місцем для мігрантів з України завдяки ліберальному міграційному законодавству.
Дивися повний текст Конкуренція між країнами Європи за українських заробітчан зростатиме – експерти
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Додано: Пон 12 лип, 2021 11:22
Зачем конкурировать ? Просто немного подождать и всем хватит :)
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