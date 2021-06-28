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Іпотека ціною життя. Схема
дешевої купівлі нерухомості...

Іпотека ціною життя. Схема дешевої купівлі нерухомості...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 12:07

Іпотека ціною життя. Схема дешевої купівлі нерухомості...

Пропонуємо до обговорення:
Незвичайна практика купівлі-продажу нерухомості існує у Франції.

Дивися повний текст Іпотека ціною життя. Схема дешевої купівлі нерухомості стала популярною під час пандемії.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 12:07

А потом погуглите о старейший женщине и её договоре пожизненного содержания)
straponesa
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