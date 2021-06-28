Незвичайна практика купівлі-продажу нерухомості існує у Франції.
Дивися повний текст Іпотека ціною життя. Схема дешевої купівлі нерухомості стала популярною під час пандемії.
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Додано: Пон 12 лип, 2021 12:07
Іпотека ціною життя. Схема дешевої купівлі нерухомості...
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Дивися повний текст Іпотека ціною життя. Схема дешевої купівлі нерухомості стала популярною під час пандемії.
Додано: Пон 12 лип, 2021 12:07
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