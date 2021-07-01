В Україні з 1 січня 2022 року зростуть пенсії в середньому на 40% у понад 30 тисяч осіб.
Дивися повний текст Кому підвищать пенсії з 2022 року.
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Додано: Пон 12 лип, 2021 12:09
Кому підвищать пенсії з 2022 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кому підвищать пенсії з 2022 року.
Додано: Пон 12 лип, 2021 12:09
А багато ліквідаторів лишилось....? Мій батько був там і що.... Хай собі на похлр
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