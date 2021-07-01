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Кому підвищать
пенсії з 2022 року

Кому підвищать пенсії з 2022 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 12:09

Кому підвищать пенсії з 2022 року

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 січня 2022 року зростуть пенсії в середньому на 40% у понад 30 тисяч осіб.

Дивися повний текст Кому підвищать пенсії з 2022 року.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 12:09

А багато ліквідаторів лишилось....? Мій батько був там і що.... Хай собі на похлр
kitpick25
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