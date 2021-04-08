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Вакцина від Pfizer вже
доступна в центрах масової...

Вакцина від Pfizer вже доступна в центрах масової...
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Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 12:57

Вакцина від Pfizer вже доступна в центрах масової...

Пропонуємо до обговорення:
До цього препарат використовували тільки мобільні вакцинаційні бригади.

Дивися повний текст Вакцина від Pfizer вже доступна в центрах масової вакцинації — МОЗ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 12:57

центри массовой вакцинации заявляют обратное
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