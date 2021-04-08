До цього препарат використовували тільки мобільні вакцинаційні бригади.
Дивися повний текст Вакцина від Pfizer вже доступна в центрах масової вакцинації — МОЗ.
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Додано: Пон 12 лип, 2021 12:57
Вакцина від Pfizer вже доступна в центрах масової...
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Дивися повний текст Вакцина від Pfizer вже доступна в центрах масової вакцинації — МОЗ.
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