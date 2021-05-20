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Шахраї за три години перевипустили
SIM і зняли гроші з...

Шахраї за три години перевипустили SIM і зняли гроші з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 14:29

Шахраї за три години перевипустили SIM і зняли гроші з...

Пропонуємо до обговорення:
Українець Костянтин Кукса стверджує, що шахраї за три години зняли з його рахунків гроші і взяли на його ім'я кредит.

Дивися повний текст Шахраї за три години перевипустили SIM і зняли гроші з картки: українець розповів про схему.
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