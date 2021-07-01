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Агресивні інструменти
інвестування: дохід vs ризик

Агресивні інструменти інвестування: дохід vs ризик
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 15:59

Агресивні інструменти інвестування: дохід vs ризик

Пропонуємо до обговорення:
Правильно вкласти власні вільні кошти завдання не з легких.

Дивися повний текст Агресивні інструменти інвестування: дохід vs ризик.
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