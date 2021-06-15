У Києві запрацював новий сервіс повернення автомобіля зі штрафмайданчика.
Дивися повний текст Як забрати авто зі штрафмайданчика за кілька хвилин: новий сервіс для водіїв Києва.
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Додано: Пон 12 лип, 2021 16:30
Як забрати авто зі штрафмайданчика за кілька хвилин:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як забрати авто зі штрафмайданчика за кілька хвилин: новий сервіс для водіїв Києва.
Додано: Пон 12 лип, 2021 16:30
Новость годичной давности.
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