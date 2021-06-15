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Як забрати авто зі штрафмайданчика
за кілька хвилин:...

Як забрати авто зі штрафмайданчика за кілька хвилин:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 16:30

Як забрати авто зі штрафмайданчика за кілька хвилин:...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві запрацював новий сервіс повернення автомобіля зі штрафмайданчика.

Дивися повний текст Як забрати авто зі штрафмайданчика за кілька хвилин: новий сервіс для водіїв Києва.
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