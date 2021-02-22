Виробник процесорів Qualcomm оголосив про випуск свого першого фірмового смартфона, розробленого в партнерстві з Asus.
Дивися повний текст Qualcomm анонсувала власний телефон за $1500.
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Додано: Пон 12 лип, 2021 17:25
Qualcomm анонсувала власний телефон за $1500
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Дивися повний текст Qualcomm анонсувала власний телефон за $1500.
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