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Qualcomm анонсувала
власний телефон за $1500

Qualcomm анонсувала власний телефон за $1500
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 17:25

Qualcomm анонсувала власний телефон за $1500

Пропонуємо до обговорення:
Виробник процесорів Qualcomm оголосив про випуск свого першого фірмового смартфона, розробленого в партнерстві з Asus.

Дивися повний текст Qualcomm анонсувала власний телефон за $1500.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 17:26

Впечатляет только цена.
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