У компанії Dragon Capital очікують, що ВВП України в 2021 році зросте на 4,6%, а курс долара складе 27,5 грн/$ 1.
Дивися повний текст Dragon Capital погіршив прогноз зростання української економіки і спрогнозував курс долара.
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Додано: Пон 12 лип, 2021 21:35
Dragon Capital погіршив прогноз зростання української...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Dragon Capital погіршив прогноз зростання української економіки і спрогнозував курс долара.
Додано: Пон 12 лип, 2021 21:35
Дракон просто не знал что был введен налог на Google, который изменит экономическую ситуацию в стране ! ))
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