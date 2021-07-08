RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Dragon Capital погіршив прогноз
зростання української...

Dragon Capital погіршив прогноз зростання української...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 21:35

Dragon Capital погіршив прогноз зростання української...

Пропонуємо до обговорення:
У компанії Dragon Capital очікують, що ВВП України в 2021 році зросте на 4,6%, а курс долара складе 27,5 грн/$ 1.

Дивися повний текст Dragon Capital погіршив прогноз зростання української економіки і спрогнозував курс долара.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94476
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 21:35

Дракон просто не знал что был введен налог на Google, который изменит экономическую ситуацию в стране ! ))
122kiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 78
З нами з: 14.02.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Опалення може подорожчати до 70% — прогноз чиновника
R2 » Пон 12 лип, 2021 12:54
2 105
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лип, 2021 19:11
yevgenmuza
Dragon Capital виступив співорганізатором випуску...
R2 » П'ят 09 лип, 2021 20:06
1 80
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лип, 2021 20:07
satmanuaa
У жовтні тарифи на опалення злетять на 40% - прогноз 1, 2
R2 » Чет 08 лип, 2021 12:06
14 1228
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лип, 2021 11:51
chumakcm1430

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Січ (422)
12.07.2021 23:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.