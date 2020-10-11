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Що думають читачі Finance.ua
про кредитне шахрайство за...

Що думають читачі Finance.ua про кредитне шахрайство за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 21:36

Що думають читачі Finance.ua про кредитне шахрайство за...

Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно Finance.ua опублікував історію про те, як шахраї оформили на жінку кредит за допомогою «Дія».

Дивися повний текст Що думають читачі Finance.ua про кредитне шахрайство за допомогою «Дія».
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