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«Є чим похвалитися»:
Мінсоцполітики розповіло про...

«Є чим похвалитися»: Мінсоцполітики розповіло про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 21:43

«Є чим похвалитися»: Мінсоцполітики розповіло про...

Пропонуємо до обговорення:
ПФУ за перший квартал наповнився більше ніж на 4 млрд грн.

Дивися повний текст «Є чим похвалитися»: Мінсоцполітики розповіло про середню пенсію і зарплати в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 21:43

Пусть этот хвастун расскажет,как прожить на 2000 гривен.А таких пенсионеров к нас хватает.Он это и представить не сможет.
Scotch
 
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