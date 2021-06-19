ПФУ за перший квартал наповнився більше ніж на 4 млрд грн.
Дивися повний текст «Є чим похвалитися»: Мінсоцполітики розповіло про середню пенсію і зарплати в Україні.
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Додано: Пон 12 лип, 2021 21:43
«Є чим похвалитися»: Мінсоцполітики розповіло про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Є чим похвалитися»: Мінсоцполітики розповіло про середню пенсію і зарплати в Україні.
Додано: Пон 12 лип, 2021 21:43
Пусть этот хвастун расскажет,как прожить на 2000 гривен.А таких пенсионеров к нас хватает.Он это и представить не сможет.
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