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У США хочуть
заборонити особняки

У США хочуть заборонити особняки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 06:06

У США хочуть заборонити особняки

Пропонуємо до обговорення:
За словами експертів, подібні будівлі несуть небезпеку для майбутнього.

Дивися повний текст У США хочуть заборонити особняки.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 06:07

Ліваки вже геть знахабніли
Mugwort
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Модератори: Ірина_, Модератор

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