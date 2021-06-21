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У США хочуть заборонити особняки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 лип, 2021 06:06
Пропонуємо до обговорення:
За словами експертів, подібні будівлі несуть небезпеку для майбутнього.
Дивися повний текст У США хочуть заборонити особняки
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Додано: Вів 13 лип, 2021 06:07
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