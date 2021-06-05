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Сонячні електростанції
зобов'яжуть встановити на всіх...

Сонячні електростанції зобов'яжуть встановити на всіх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 06:33

Сонячні електростанції зобов'яжуть встановити на всіх...

Пропонуємо до обговорення:
У Берліні з 1 січня 2023 року на всіх будівлях повинні встановлюватися сонячні електростанції.

Дивися повний текст Сонячні електростанції зобов'яжуть встановити на всіх будинках Берліна.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 06:34

Вопрос хранения выработанной э/э уже решен? Или будут воду подогревать в общедомовом бойлер?
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 06:55

  summacut написав:Вопрос хранения выработанной э/э уже решен? Или будут воду подогревать в общедомовом бойлер?

Тесла мега пак в Австралії окупилась за 2.5 роки
Записуй в методичку :lol:
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