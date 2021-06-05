У Берліні з 1 січня 2023 року на всіх будівлях повинні встановлюватися сонячні електростанції.
Дивися повний текст Сонячні електростанції зобов'яжуть встановити на всіх будинках Берліна.
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Додано: Вів 13 лип, 2021 06:33
Сонячні електростанції зобов'яжуть встановити на всіх...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сонячні електростанції зобов'яжуть встановити на всіх будинках Берліна.
Додано: Вів 13 лип, 2021 06:34
Вопрос хранения выработанной э/э уже решен? Или будут воду подогревать в общедомовом бойлер?
Додано: Вів 13 лип, 2021 06:55
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