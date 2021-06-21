Сонячні електростанції зобов'яжуть встановити на всіх...

Додано: Вів 13 лип, 2021 23:37

andrijk777 написав:

Я вам дав пруфи(факти), а ви якусь воду лиєте. До чого тут Україна взагалі не розумію. Я вам дав пруфи(факти), а ви якусь воду лиєте. До чого тут Україна взагалі не розумію.

Вам факты нужны, давайте смотреть. Вот к примеру чувак в Австралии поставил себе систему за 5 тыс. Когда солнечные панели дают электричество использует солнце, остальное время потребляет из сети.За 5 лет эксплуатации что имеем. Окупаемость такой системы при цене электричества 0.28 AUD/кВтч (0.21 USD = 5.70 грн) порядка 8 лет. При сроке службы системы порядка 20-30 лет. Выгодно? Ну в какой-то степени может быть да, если есть желание обслуживать систему, оплачивать компоненты которые могут выйти из строя и т.п. При том что от сети полностью отказаться нельзя, всеравно часть времени потребление из сети. Как говорится не знала баба горя, купила баба поросяТам же смотрим оценку при покупке батареи (Tesla Powerwall 2) для хранения излишков электричества. Окупаемость 41 год! Врядли система столько вообще проработает. Поэтому экономического смысла вообще нет.Это при цене электричества в сети 5.70 грн/кВтч. Реальная-же цена атомного электричества от 15 до 57 копеек остальное просто спекулятивный навар прокладок и налоги государства. При нашей цене для населения 1.68 грн/кВтч мне кажется ни первый ни второй вариант вообще не имеет смысла, т.к. срок окупаемости увеличивается раза в 3. Что при сроке службы системы лет 20 просто не имеет смысла - за срок службы система не окупит себя. Про систему с батареей для накопления вообще без комментариев.Т.е. даже если покупать атомное электричество через спекулятивные прокладки, т.е. по цене раз в 10 выше себестоимости - это всеравно выгоднее, чем солнечная система. Вот и думайте зачем вам вливают помои в рекламных буклетах о выгоде солнечных систем.Если поднимут у нас цену до 5-6 грн/кВтч, ну может тогда для энтузиастов появится интерес поставить систему без батареи, которая окупится лет через 8-10 и только после этого начнет давать какой-то процент экономии. Но такое повышение тарифа возможно при наличии высокого ВВП на душу населения. Без этого людям просто не чем будет платить за электричество.