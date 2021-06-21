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Сонячні електростанції
зобов'яжуть встановити на всіх...

Сонячні електростанції зобов'яжуть встановити на всіх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 13:08

В свое время пластиковые пакеты и бутылки считали практически бесплатным, удобным и чистым упаковочным материалом. К чему это привело - известно.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 16:46

  alter написав:Цитрин,
Так же глупо выглядят заявления о том, что атомная энергетика чуть ли не экологически чиста. Расскажите это тем, кто ликвидировал чернобыльскую катастрофу, расскажите тем, кто лишился дома из-за эвакуации, и тем десяткам и сотням тысяч, умерших от рака щитовидки вследствие радиоактивного загрязнения. Эколог.

И т.д., и т.п.

где пруфы или сам придумал о сотнях тисячах
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 18:40

Re: Сонячні електростанції зобов'яжуть встановити на всіх...

sopkotomhu написав:
  alter написав:Цитрин,
Так же глупо выглядят заявления о том, что атомная энергетика чуть ли не экологически чиста. Расскажите это тем, кто ликвидировал чернобыльскую катастрофу, расскажите тем, кто лишился дома из-за эвакуации, и тем десяткам и сотням тысяч, умерших от рака щитовидки вследствие радиоактивного загрязнения. Эколог.

И т.д., и т.п.

где пруфы или сам придумал о сотнях тисячах
Гугл в помощь, начните с вики
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 20:21

  alter написав:
sopkotomhu написав:
  alter написав:Цитрин,
Так же глупо выглядят заявления о том, что атомная энергетика чуть ли не экологически чиста. Расскажите это тем, кто ликвидировал чернобыльскую катастрофу, расскажите тем, кто лишился дома из-за эвакуации, и тем десяткам и сотням тысяч, умерших от рака щитовидки вследствие радиоактивного загрязнения. Эколог.

И т.д., и т.п.

где пруфы или сам придумал о сотнях тисячах
Гугл в помощь, начните с вики

и что в вики там написано про сотни тисяч трупов
ти ето вики в рамблере нашел ? :mrgreen: или в маил ру ?
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 21:35

Цитрин
Я бачу і в цій темі ви профан.
Ось вам пруфи:
Солнечная и ветровая энергетика дешевле газовой
І ще, для загального розвитку:
В Норвегии доля электромобилей в продажах составила 74,3% в 2020 г
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 21:56

  andrijk777 написав:Я бачу і в цій темі ви профан.
Ось вам пруфи:
Солнечная и ветровая энергетика дешевле газовой
І ще, для загального розвитку:
В Норвегии доля электромобилей в продажах составила 74,3% в 2020 г


Да, в мире разные чудеса бывают, например у нас атомная энергия по 15 коп/кВтч не рентабельна, а солнечная по 5 грн/кВтч рентабельна. В докладах и рекламных буклетах и не такие чудеса бывают.

Возможно по чьим-то докладам и рекламным буклетам солнечная и ветровая энергетика дешевле атомной и газовой, но в риале все иначе и реальные расходы и проблемы солнечной энергетики делают её дорогой, неудобной и неэффективной.

Впрочем для специализированных применений типа спутников или каких-то метеостанций в глуши, куда нельзя протянуть линию электропередачи, в таких случаях солнечная энергетика безусловно вне конкуренции.

Понятны и причины по которым солнечную энергетику принудительно насаждают, как и электромобили. Но это не делает её дешевой или экологически чистой. Тут более приземленные и меркантильные цели...
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 22:41

Цитрин
Я вам дав пруфи(факти), а ви якусь воду лиєте. До чого тут Україна взагалі не розумію.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 23:37

  andrijk777 написав:
Я вам дав пруфи(факти), а ви якусь воду лиєте. До чого тут Україна взагалі не розумію.


Вам факты нужны, давайте смотреть. Вот к примеру чувак в Австралии поставил себе систему за 5 тыс. Когда солнечные панели дают электричество использует солнце, остальное время потребляет из сети.


За 5 лет эксплуатации что имеем. Окупаемость такой системы при цене электричества 0.28 AUD/кВтч (0.21 USD = 5.70 грн) порядка 8 лет. При сроке службы системы порядка 20-30 лет. Выгодно? Ну в какой-то степени может быть да, если есть желание обслуживать систему, оплачивать компоненты которые могут выйти из строя и т.п. При том что от сети полностью отказаться нельзя, всеравно часть времени потребление из сети. Как говорится не знала баба горя, купила баба порося :D

Там же смотрим оценку при покупке батареи (Tesla Powerwall 2) для хранения излишков электричества. Окупаемость 41 год! Врядли система столько вообще проработает. Поэтому экономического смысла вообще нет.

Это при цене электричества в сети 5.70 грн/кВтч. Реальная-же цена атомного электричества от 15 до 57 копеек остальное просто спекулятивный навар прокладок и налоги государства. При нашей цене для населения 1.68 грн/кВтч мне кажется ни первый ни второй вариант вообще не имеет смысла, т.к. срок окупаемости увеличивается раза в 3. Что при сроке службы системы лет 20 просто не имеет смысла - за срок службы система не окупит себя. Про систему с батареей для накопления вообще без комментариев.

Т.е. даже если покупать атомное электричество через спекулятивные прокладки, т.е. по цене раз в 10 выше себестоимости - это всеравно выгоднее, чем солнечная система. Вот и думайте зачем вам вливают помои в рекламных буклетах о выгоде солнечных систем. :D

Если поднимут у нас цену до 5-6 грн/кВтч, ну может тогда для энтузиастов появится интерес поставить систему без батареи, которая окупится лет через 8-10 и только после этого начнет давать какой-то процент экономии. Но такое повышение тарифа возможно при наличии высокого ВВП на душу населения. Без этого людям просто не чем будет платить за электричество.
Цитрин
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