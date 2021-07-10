Сонячні електростанції зобов'яжуть встановити на всіх...

Додано: Сер 14 лип, 2021 14:56

Гениально, не финансовый форум, а какой-то цирк с конями. у одного электроэнергия с АЭС по 15 копеек за киловатт час, у другого какая-то утилизация завода по производству панелей



ну ок, посмотрите стоимость постройки АЭС и пересчитайте на выработку. и стоимость эксплуатации ее — с обучением атомщиков в универсах за госсчет, зарплаты, всякие доплаты, топливо, электричество на собственные нужды, модернизации и прочие расходы. да у вас электричество выйдет дороже угля и газа. и зависимость от монополиста поставщика топлива. не даром эти атомники нигде и не строят особо, слишком велики политические риски и сомнительная окупаемость. с такой экономикой проще закупать в России сразу электричество и не морочить голову.

солнечные панели состоят из металла, стекла и кремния, и практически на 100% легко перерабатываются вторично. для обслуживания сэс требуется три с половиной инженера и 4 сторожа. топливо не надо вообще.

вопрос хранения электричества остался, но со временем его решат, или водород будут получать, или ГАЭС строить