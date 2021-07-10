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Сонячні електростанції
зобов'яжуть встановити на всіх...

Сонячні електростанції зобов'яжуть встановити на всіх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 08:45

Цитрин
Порівнювати "чувака з Австралії" і атомну станцію це круто! :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 09:16

  Ukrainian написав:
  Цитрин написав:Реальная-же цена атомного электричества от 15 до 57 копеек остальное просто спекулятивный навар прокладок и налоги государства.

Це якщо АЕС є. А що робити коли потрібно будувати нову АЄС ? Де взяти 6-9 млрд дол на таке будівництво? І скільки буде коштувати електроенергія якщо ці гроші туди додати?

а завод для изготовления кристалов солнечних батарей и утилизациистроить не надо ?
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 13:06

Re: Сонячні електростанції зобов'яжуть встановити на всіх...

  andrijk777 написав:Порівнювати "чувака з Австралії" і атомну станцію це круто!


"Цеплять" промышленную батарею в австралийских степях, которая аккумулирует выработку более-менее стабильно (по сравнению с фотовольтикой) генерирующих ветряков, к панелям на крышах столичных домов тоже :)
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 14:56

Гениально, не финансовый форум, а какой-то цирк с конями. у одного электроэнергия с АЭС по 15 копеек за киловатт час, у другого какая-то утилизация завода по производству панелей

ну ок, посмотрите стоимость постройки АЭС и пересчитайте на выработку. и стоимость эксплуатации ее — с обучением атомщиков в универсах за госсчет, зарплаты, всякие доплаты, топливо, электричество на собственные нужды, модернизации и прочие расходы. да у вас электричество выйдет дороже угля и газа. и зависимость от монополиста поставщика топлива. не даром эти атомники нигде и не строят особо, слишком велики политические риски и сомнительная окупаемость. с такой экономикой проще закупать в России сразу электричество и не морочить голову.
солнечные панели состоят из металла, стекла и кремния, и практически на 100% легко перерабатываются вторично. для обслуживания сэс требуется три с половиной инженера и 4 сторожа. топливо не надо вообще.
вопрос хранения электричества остался, но со временем его решат, или водород будут получать, или ГАЭС строить
smdtranz
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 16:47

  smdtranz написав:требуется три с половиной инженера и 4 сторожа


Забыли про ночных/зимних крутильщиков педалей :) Вот когда решат вопрос накопления и хранения (не сутки, а месяцы), тогда и посмотрим.
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 17:40

  smdtranz написав:цирк с конями. у одного электроэнергия с АЭС по 15 копеек за киловатт час


Ну вообщето то для примера давал ссылку с официальным отчетом Гарпока "ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО ОБСЯГІВ ТА ВАРТОСТІ КУПЛЕНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ У РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ ЗА ТРАВЕНЬ 2021 РОКУ.

Там черным по белому приведены цифры - за май 2021 у ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» закуплено 3209546,707 МВтч, за что заплачено 481432,01 тис. грн.

Если калькулятором владеете, можете проверить поделив уплаченную сумму на объем купленного электричества АЭС:

481432010 грн / 3209546707 кВтч = 0.15 грн/кВтч

Несложно, правда? И цена совпадает 15 коп/кВтч. Не так-ли?

Так что претензии про цирк оставьте при себе... :)
Цитрин
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