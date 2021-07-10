Цитрин
Порівнювати "чувака з Австралії" і атомну станцію це круто!
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 лип, 2021 09:16
а завод для изготовления кристалов солнечних батарей и утилизациистроить не надо ?
Додано: Сер 14 лип, 2021 13:06
Re: Сонячні електростанції зобов'яжуть встановити на всіх...
Додано: Сер 14 лип, 2021 14:56
Гениально, не финансовый форум, а какой-то цирк с конями. у одного электроэнергия с АЭС по 15 копеек за киловатт час, у другого какая-то утилизация завода по производству панелей
ну ок, посмотрите стоимость постройки АЭС и пересчитайте на выработку. и стоимость эксплуатации ее — с обучением атомщиков в универсах за госсчет, зарплаты, всякие доплаты, топливо, электричество на собственные нужды, модернизации и прочие расходы. да у вас электричество выйдет дороже угля и газа. и зависимость от монополиста поставщика топлива. не даром эти атомники нигде и не строят особо, слишком велики политические риски и сомнительная окупаемость. с такой экономикой проще закупать в России сразу электричество и не морочить голову.
солнечные панели состоят из металла, стекла и кремния, и практически на 100% легко перерабатываются вторично. для обслуживания сэс требуется три с половиной инженера и 4 сторожа. топливо не надо вообще.
вопрос хранения электричества остался, но со временем его решат, или водород будут получать, или ГАЭС строить
Додано: Сер 14 лип, 2021 16:47
Додано: Чет 15 лип, 2021 17:40
Ну вообщето то для примера давал ссылку с официальным отчетом Гарпока "ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО ОБСЯГІВ ТА ВАРТОСТІ КУПЛЕНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ У РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ ЗА ТРАВЕНЬ 2021 РОКУ.
Там черным по белому приведены цифры - за май 2021 у ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» закуплено 3209546,707 МВтч, за что заплачено 481432,01 тис. грн.
Если калькулятором владеете, можете проверить поделив уплаченную сумму на объем купленного электричества АЭС:
481432010 грн / 3209546707 кВтч = 0.15 грн/кВтч
Несложно, правда? И цена совпадает 15 коп/кВтч. Не так-ли?
Так что претензии про цирк оставьте при себе...
|