Сонячні електростанції зобов'яжуть встановити на всіх...

Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:06

andrijk777 написав: Цитрин

Я вам дав пруфи(факти), а ЦитринЯ вам дав пруфи(факти), а

ну они не по теме...там написано- ВЫРАБОТКА--- вы вообще осознаете что генерация СЭС НЕ СТАБИЛЬНА? То есть нужно ее еще ..ХРАНИТЬ.. ночью например.. а это уже + к стоимости... очень большой + А вот АЭС работает как днем так и ночью, может для вас откровение но после 6 вечера АЭС до утра не выключают)). И если посчитать стоимость ПРОИЗВОДСТВА + ХРАНЕНИЯ энергии СЭС то она очень дорогая выйдет... Кроме того почему то забыли что АЭС вырабатывает не только электроэнергию но и ТЕПЛОВУЮ... СЭС может поселок обеспечить зимой отоплением ? Нет а АЭС может.. Ну про рынок изотопов вы точно не слышали.. хотя тот же рентген наверно делали не раз)).. СЭС их не вырабатывает а реактор АЭС вырабатывает... и стоят они миллионы..тот же тритий который можно улавливать из реактора без особого геммороя стоит более 30 000 долларов/ГРАММ? И не все они радиоактивны или уровень радиоактивности падает быстро за короткий срок.. реакторное серебро уже через 5-10 лет отстоя вполне можно использовать в промышленности..Про рынок радиофармпрепаратов говорить не буду не поймете...но это тоже многомиллиардный рынок..PS Для Мали или Камеруна постройка с панелек СЭС это технологический рывок для Украины отказ от АЭС и постройка с китайских панелек примитивной СЭС это деградация..но что ожидать от жертв ЗНО((... Эти зеленые еще бы понимали что все наши СЭС живут пока есть реакторы АЭС та же Германия с ее СЭС крепко присосалась кабелями к атомным реакторам Франции их там более 50 штук реакторов АЭС.. ПЯТЬДЕСЯТ+ французы что идиоты да?