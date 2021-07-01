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Законопроєкт про глобальний податок для корпорацій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 лип, 2021 07:51
Пропонуємо до обговорення:
Глава Мінфіну США Дженніфер Йеллен заявила, що законопроект про глобальне податок на прибуток корпорацій з'явиться не раніше весни 2022 року.
Дивися повний текст Законопроєкт про глобальний податок для корпорацій з'явиться не раніше, ніж навесні 2022 року - голова Мінфіну США
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Додано: Вів 13 лип, 2021 07:51
И роснефть с газпромом заплатят?
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Додано: Вів 13 лип, 2021 08:02
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