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Банки Німеччини починають відмовлятися від офісів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 лип, 2021 08:03
Пропонуємо до обговорення:
Банки в Німеччині швидко скорочують свої офісні площі, оскільки все більше число їх співробітників працює з дому.
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Додано: Вів 13 лип, 2021 08:03
на работе как дома. дома как на работе.
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