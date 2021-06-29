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Microsoft купує виробника
хмарного ПЗ у сфері кібербезпеки

Microsoft купує виробника хмарного ПЗ у сфері кібербезпеки
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 08:09

Microsoft купує виробника хмарного ПЗ у сфері кібербезпеки

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Microsoft купує виробника ПО в сфері кібербезпеки на тлі зростання кількості хакерських атак.

Дивися повний текст Microsoft купує виробника хмарного ПЗ у сфері кібербезпеки.
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дешевле купить хард на 5 ТБ из красной серии вестерн дигитал. и не быть рабом.
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