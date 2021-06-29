Компанія Microsoft купує виробника ПО в сфері кібербезпеки на тлі зростання кількості хакерських атак.
Дивися повний текст Microsoft купує виробника хмарного ПЗ у сфері кібербезпеки.
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Додано: Вів 13 лип, 2021 08:09
Microsoft купує виробника хмарного ПЗ у сфері кібербезпеки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Microsoft купує виробника хмарного ПЗ у сфері кібербезпеки.
Додано: Вів 13 лип, 2021 08:09
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