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Експерт пояснив, чому процентні
ставки за депозитами...

Експерт пояснив, чому процентні ставки за депозитами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 08:11

Експерт пояснив, чому процентні ставки за депозитами...

Пропонуємо до обговорення:
Починаючи з березня 2021 НБУ задіяв інструмент підвищення облікової ставки для стримування інфляції, однак банки не поспішали підвищувати процентні ставки за депозитами.

Дивися повний текст Експерт пояснив, чому процентні ставки за депозитами продовжуть знижуватись.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 08:12

в-шестых - банкирам нужны наши деньги. им мало.
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