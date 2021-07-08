RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна повинна залишитись
транзитером газу попри...

Україна повинна залишитись транзитером газу попри...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 09:17

Україна повинна залишитись транзитером газу попри...

Пропонуємо до обговорення:
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що Україна повинна залишатись транзитером газу навіть після спорудження газопроводу "Північний потік-2".

Дивися повний текст Україна повинна залишитись транзитером газу попри «Північний потік-2», — Меркель.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94480
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 09:17

Да должна и останется, но я так думаю в объемах абы содержать трубу и ни копейкой больше.
Igorten
 
Повідомлень: 4413
З нами з: 01.11.11
Подякував: 40 раз.
Подякували: 1308 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy_berdinskikh, Джон і 22 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зарплата міністрів не повинна бути меншою ніж 100 тисяч... 1, 2
R2 » Пон 12 лип, 2021 15:53
13 713
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лип, 2021 09:21
sersilver
Україна відмовилася від електрики з Білоруської АЕС, яка...
R2 » П'ят 09 лип, 2021 10:09
7 548
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 лип, 2021 14:08
fiona98
Україна планує впровадити 5G найближчим часом, — Шмигаль
R2 » Чет 08 лип, 2021 14:57
5 375
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лип, 2021 17:47
Delta7

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (18309)
13.07.2021 10:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.