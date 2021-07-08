Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що Україна повинна залишатись транзитером газу навіть після спорудження газопроводу "Північний потік-2".
Дивися повний текст Україна повинна залишитись транзитером газу попри «Північний потік-2», — Меркель.
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Додано: Вів 13 лип, 2021 09:17
Україна повинна залишитись транзитером газу попри...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна повинна залишитись транзитером газу попри «Північний потік-2», — Меркель.
Додано: Вів 13 лип, 2021 09:17
Да должна и останется, но я так думаю в объемах абы содержать трубу и ни копейкой больше.
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