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Цифровізація може забезпечити
зростання економіки...

Цифровізація може забезпечити зростання економіки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 09:52

Цифровізація може забезпечити зростання економіки...

Пропонуємо до обговорення:
Цифровізація є одним з ключових векторів розвитку економіки України протягом наступного десятиліття.

Дивися повний текст Цифровізація може забезпечити зростання економіки України на 10-12% на рік — Мінцифри.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 09:52

место на ушах уже закончилось. хватит!
ruslan42212
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Модератори: Ірина_, Модератор

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