Цифровізація є одним з ключових векторів розвитку економіки України протягом наступного десятиліття.
Дивися повний текст Цифровізація може забезпечити зростання економіки України на 10-12% на рік — Мінцифри.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 лип, 2021 09:52
Цифровізація може забезпечити зростання економіки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Цифровізація може забезпечити зростання економіки України на 10-12% на рік — Мінцифри.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|