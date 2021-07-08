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Проєкт вартістю понад 200 млн
євро. В Україні можуть...

Проєкт вартістю понад 200 млн євро. В Україні можуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 10:17

Проєкт вартістю понад 200 млн євро. В Україні можуть...

Пропонуємо до обговорення:
Один із запитів в рамках закону про «інвестиційних нянь» стосується виробництва в Україні продукції для відомої світової мережі.

Дивися повний текст Проєкт вартістю понад 200 млн євро. В Україні можуть розмістити виробництво для відомої світової мережі.
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