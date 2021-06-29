RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Маск постав перед судом у
справі про невдалу покупку на...

Маск постав перед судом у справі про невдалу покупку на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 13:14

Маск постав перед судом у справі про невдалу покупку на...

Пропонуємо до обговорення:
Ілон Маск виступив перед судом, щоб захистити покупку Tesla Inc компанії SolarCity в 2016 році від позову акціонерів.

Дивися повний текст Маск постав перед судом у справі про невдалу покупку на 2,6 млрд доларів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94483
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 13:14

пусть еще скупится биткоинами и догекоинами на все деньги компании
sopkotomhu
Аватар користувача
 
Повідомлень: 310
З нами з: 27.05.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 38 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фонд гарантування виграв суд у справі Банку Михайлівський
R2 » Чет 08 лип, 2021 21:40
1 362
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лип, 2021 21:40
rustavela
У «справі ВіЕйБі Банку» завершили розслідування — НАБУ
R2 » Пон 05 лип, 2021 16:43
3 223
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лип, 2021 18:54
l4567
Ілон Маск розбагатів за тиждень майже на 10 млрд доларів...
R2 » Вів 29 чер, 2021 16:07
1 130
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 чер, 2021 16:07
rapyd777

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.