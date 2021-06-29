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Маск постав перед судом у справі про невдалу покупку на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 лип, 2021 13:14
Пропонуємо до обговорення:
Ілон Маск виступив перед судом, щоб захистити покупку Tesla Inc компанії SolarCity в 2016 році від позову акціонерів.
Дивися повний текст Маск постав перед судом у справі про невдалу покупку на 2,6 млрд доларів
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Додано: Вів 13 лип, 2021 13:14
пусть еще скупится биткоинами и догекоинами на все деньги компании
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sopkotomhu
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